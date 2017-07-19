В Пензе предприятия вернули 182 млн рублей долгов по зарплате

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19 июля 2017, 11:36Общество
После вмешательства прокуратуры пензенские предприятия вернули работникам свыше 182 миллионов рублей.
За шесть месяцев 2017 года сотрудники прокуратуры Пензенской области выявили более 3500 нарушений по оплате труда работникам, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
По результатам проверок привлечены к дисциплинарной ответственности 197 должностных лиц, 256 – к административной.
Кроме того, в отношении недобросовестных руководителей возбуждено десять уголовных дел за невыплату заработной платы.
«Всего с начала 2017 года в результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 182 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
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