В Пензе предприятия с высокими рисками ждут пристальные проверки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 октября 2018, 09:01Общество
Контрольно-надзорную работу в отношении пензенских предприятий усовершенствуют. Речь идет о том, чтобы на практике применять риск-ориентированный подход. Он заключается в том, чтобы под пристальные проверки контролирующих органов попадали только те предприятия, которые находятся в той или иной зоне риска.
О начале совместной работы в этом направлении с целым рядом ведомств сообщили в региональном министерстве экономики.
«Проверка будет проходить не во всех предприятиях, а только там, где высокие риски. Есть определенные критерии, по которым предприятия относятся к высокому риску, и, соответственно, по этим предприятиям органы, которые обладают контрольно-надзорной функцией, составляют план проверок. На сегодняшний момент такие планы формируются на 2019 год», - рассказал министр Сергей Капралов.
Как отметили в ведомстве, эти риски могут относиться к различным сферам: например, экологии или пожарной безопасности. На сегодняшний день целевая модель по совершенствованию контрольно-надзорных мероприятий выполнена на 67%. Всего правительством России утверждено 12 целевых моделей, которые должны применить в регионах, чтобы привлечь инвестиции.
07 октября 2018, 12:49В пензенской гимназии №6 откроют первый в регионе класс Юнармии
07 октября 2018, 12:37В Пензе предпринимателей наказывают за продажу вейпов подросткам
07 октября 2018, 12:20В Кузнецке преобразились территория возле 4 домов и пешеходная зона
07 октября 2018, 09:16В Пензенском районе построят два новых ФАПа
07 октября 2018, 09:01В Пензе предприятия с высокими рисками ждут пристальные проверки
05 октября 2018, 20:17В Пензе подвели итоги работ по формированию комфортной городской среды
05 октября 2018, 20:08Пензенский ТФОМС празднует 25-летие
05 октября 2018, 19:56В Пензе открыли галерею педагогической славы