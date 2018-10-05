В Пензе предпринимателей наказывают за продажу вейпов подросткам

Вейпы детям - не игрушка. Прочно закрепившись как, казалось бы, безопасный аналог традиционного курения, электронные сигареты привлекают внимание не только взрослых. Региональный закон запрещает продажу несовершеннолетним подобных устройств. Соблюдают ли предприниматели установленные требования, в ходе рейда в Железнодорожном районе Пензы проверили сотрудники полиции, представители администрации и общественности.

На территории Пензенской области с конца 2017 года вейпы разрешено продавать лишь тем, кому уже есть 18. Ставшие популярными электронные сигареты все чаще привлекают внимание лиц, не достигших совершеннолетия. О том, что продавать детям подобные устройства нельзя, знают далеко не все продавцы. Проверить, соблюдают ли пензенское законодательство местные предприниматели, в рейд вышли правоохранительные органы и представители городской администрации.

«Законом Пензенской области предусмотрена ответственность. При нарушении этой нормы - факт продажи, последуют штрафные санкции - 2-4 тысячи, на должностных лиц - 20-40 тысяч, на юридических лиц – 100-200 тысяч», - рассказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Подобные рейды пройдут и в других торговых точках города. Наказывать будут не только продавцов, но и поощряющих вредную привычку родителей.