В Пензе предложили создать МУП для работы осужденных

Важность этой темы отметил губернатор Иван Белозерцев.

«Ежегодно отмечается рост количества осужденных к этим работам. По итогам первого полугодия, их число составило 319 человек, на аналогичную дату в прошлом году на учете состояло около 200 осужденных к данному виду наказанию. При этом 115 человек, почти половина из них, не работает. Связано это с чем, с тем, что предприятия отказывают осужденным в трудоустройстве – это неправильно, главы муниципальных образований, я обращаюсь к вам. На местах организуйте эту работу.

Нам необходимо расширять перечень организаций для трудоустройства этой категории граждан. Исправительные работы могут стать хорошей помощью для руководителей, для муниципалитета, для сельского поселения. Если подумать, организовать эту работу, то мы увидим результат», - подчеркнул глава региона.

Иван Белозерцев отметил, что людей можно привлечь к работам в строительной сфере, в сельском хозяйстве, в благоустройстве, например, в Пензе при очистке побережья Суры, леса на Западной поляне.

«Кроме того, на производствах требуются разнорабочие. Мышление у руководителей такое, что если такой человек придет, то что-то сворует, уничтожит. Но это вчерашний день. Люди, которые осуждены к работам, - это не убийцы, не рецидивисты. Для самих предприятий выгодно взаимодействие с органами УФСИН, но и управлению тоже надо активно включаться в эту работу», - подчеркнул он.

По словам и.о. начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Пензенской области Виталия Городнова, наибольшие проблемы с трудоустройством таких людей возникают в Колышлейском, Нижнеломовском, Бековском районах.

«Некоторые уклоняются от исполнения приговора суда, в отношении других направлены материалы в суд для решения вопроса о замене исправительных работ на лишение свободы. Есть случаи, когда организации и предприятия отказывают в трудоустрйостве, основными причинами являются отсутствие вакансий, нежелание работодателя оформлять дополнительную документацию, отрицательная общественная характеристика осужденного», - пояснил он.

Прокурор области Наталья Канцерова также подтвердила, что есть довольно много случаев немотивированных отказов, например, они зафиксированы во всех районах Пензы, в Кузнецке.

«С нашей стороны мы предлагаем в Пензе создать МУП, где будет работать только такая категория осужденных», - сказала она.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».