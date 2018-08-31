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31 августа 2018, 14:03Общество
В правительстве Пензенской области обсудили реализацию национального проекта «Наука».
Участники совещания обсудили предложения для Минобрнауки России для включения в план мероприятий национального проекта «Наука», сообщает пресс-центр облправительства.
В частности, в Пензе предлагают создать научные центры мирового уровня, в том числе - сеть международных математических центров и центров биомедицины. Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос создания научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и научных организаций.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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