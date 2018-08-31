31 августа 2018, 14:03Общество

В Пензе предлагают создать научные центры мирового уровня

В правительстве Пензенской области обсудили реализацию национального проекта «Наука».

Участники совещания обсудили предложения для Минобрнауки России для включения в план мероприятий национального проекта «Наука», сообщает пресс-центр облправительства.

В частности, в Пензе предлагают создать научные центры мирового уровня, в том числе - сеть международных математических центров и центров биомедицины. Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос создания научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и научных организаций.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/104779/

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