В Пензе предлагают снести аварийный дом на ул. Суворова

В Пензе обсудили судьбу дома №47 на улице Суворова.

Этому вопросу было посвящено совещание, которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев со своими заместителями Магомедом Агамагомедовым и Юрием Ильиным.

Аварийное здание, в котором никто не живет, находится на красной линии и портит архитектурный облик города, отметили в пресс-службе горадминистрации.

«Проведите переговоры с собственником жилья на предмет его дальнейшего использования и возможности демонтажа», - поручил Виктор Кувайцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».