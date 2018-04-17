17 апреля 2018, 17:08Общество

В Пензе предлагают снести аварийный дом на ул. Суворова

В Пензе обсудили судьбу дома №47 на улице Суворова.

Этому вопросу было посвящено совещание, которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев со своими заместителями Магомедом Агамагомедовым и Юрием Ильиным.

Аварийное здание, в котором никто не живет, находится на красной линии и портит архитектурный облик города, отметили в пресс-службе горадминистрации.

«Проведите переговоры с собственником жилья на предмет его дальнейшего использования и возможности демонтажа», - поручил Виктор Кувайцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_organizoval_vyezdnoe_soveshchanie_/

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