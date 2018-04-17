В Пензе предлагают снести аварийный дом на ул. Суворова

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17 апреля 2018, 17:08Общество
В Пензе обсудили судьбу дома №47 на улице Суворова.
Этому вопросу было посвящено совещание, которое провел глава администрации города Виктор Кувайцев со своими заместителями Магомедом Агамагомедовым и Юрием Ильиным.
Аварийное здание, в котором никто не живет, находится на красной линии и портит архитектурный облик города, отметили в пресс-службе горадминистрации.
«Проведите переговоры с собственником жилья на предмет его дальнейшего использования и возможности демонтажа», - поручил Виктор Кувайцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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