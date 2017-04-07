В Пензе православные верующие встретили Благовещение

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 апреля 2017, 19:41Общество
7 апреля православные верующие отметили один из самых почитаемых христианских праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Рано утром пензенцы поспешили в храмы, где в этот день прошли торжественные богослужения.
В Пензе главный молебен отслужили в Благовещенской церкви. Для этого храма праздник является престольным. Благовещение посвящено чуду явления Архангела Гавриила, возвестившего Деве Марии о будущем рождении ею Сына Божьего.
«Тайна рождения для каждого является важной, светлой, безусловно, это радость для родителей. А когда этот ребенок ожидаем всем миром, то это радость для всех. Это весна, это пробуждение всей природы и ожидание светлого Воскресения Христова», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
07 апреля 2017, 19:44В Пензе пришла пора субботников
07 апреля 2017, 19:41В Пензе православные верующие встретили Благовещение
07 апреля 2017, 19:31В Пензе на ул. Мира может появиться еще один сквер
07 апреля 2017, 19:23В Пензе сдали ЕГЭ по литературе по новым правилам
07 апреля 2017, 19:03В Пензе задержали трех закладчиков наркотиков
07 апреля 2017, 17:55Пензенцы выиграли первенство России по спортивной гимнастике
07 апреля 2017, 17:34На ул. Ленина загорелся «МАЗ»
07 апреля 2017, 17:01Спасатели сняли двоих рыбаков со льдины на Сурском водохранилище