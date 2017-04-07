07 апреля 2017, 19:41Общество В Пензе православные верующие встретили Благовещение 7 апреля православные верующие отметили один из самых почитаемых христианских праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Рано утром пензенцы поспешили в храмы, где в этот день прошли торжественные богослужения.

В Пензе главный молебен отслужили в Благовещенской церкви. Для этого храма праздник является престольным. Благовещение посвящено чуду явления Архангела Гавриила, возвестившего Деве Марии о будущем рождении ею Сына Божьего.

«Тайна рождения для каждого является важной, светлой, безусловно, это радость для родителей. А когда этот ребенок ожидаем всем миром, то это радость для всех. Это весна, это пробуждение всей природы и ожидание светлого Воскресения Христова», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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