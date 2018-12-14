В Пензе правом на бесплатный участок воспользовались более 950 семей

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14 декабря 2018, 18:31Общество
За время действия закона Пензенской области о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства им воспользовались более 950 пензенских семей. Об этом в ходе заседания комиссии Гордумы сообщила начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Нина Кутырева.
Претендовать на безвозмездную передачу в собственность участков государственной и муниципальной земли под строительство частного дома в праве семьи, воспитывающие более трех детей и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В Пензе такие участки выделены в микрорайоне Заря. К ним подведены необходимые инженерные коммуникации: электричество, газ и вода, развивается дорожная инфраструктура. Земельные участки предоставляются многодетным семьям в порядке очередности.
«В настоящее время, в связи с неявкой на выбор по личным причинам, в очереди стоит 32 многодетные семьи. С ними ведется работа, их также обеспечат земельными участками», - прокомментировала начальник управления муниципального имущества администрации Пензы Нина Кутырева.
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