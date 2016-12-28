28 декабря 2016, 20:02Общество В Пензе правила перевозки детей станут строже Новогодние праздники у пензенских школьных групп могут быть омрачены. С 1 января большинство экскурсионных автобусов не сможет перевозить детей даже по городу. Причина - новые требования к техническому состоянию транспорта.

В одно мгновение автобус превратился в груду металла. На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» от столкновения cо встречным грузовиком в салоне погибли десять детей и двое взрослых. По версии следственного комитета России, аварию спровоцировало обоюдное грубое нарушение правил дорожного движения водителями двух транспортных средств – грузового тягача и автобуса.

С каждым годом правила перевозки детских групп в автобусах становятся только строже, однако избежать происшествий по-прежнему не получается. Единственное, чего удалось добиться, считают некоторые эксперты, так это сокращения количества поездок. К примеру, в количество школьных автобусных экскурсий в Тарханы уменьшилось на 40%. Многие, опасаясь срыва экскурсий, в преддверии новогодних каникул стали отказываться от путевок. Туристические фирмы уже несут серьезные потери.



«Туристская общественность и родительские группы, с которыми мы встречались, очень сожалеют о том, что те нормативно-правовые акты, которые сегодня действуют и помогают детям путешествовать, корректируются не в части их совершенствования, а в части их ужесточения», - отметил начальник отдела туризма управления культуры и архива Пензенской области Алексей Уколов.

К редактированию документа, в котором прописаны правила перевозки детских групп автобусами, приступили еще летом 2015 года. Изменения привели к запрету перевозки школьников в период с 23.00 до 6.00. Транспортировка детей в это время возможна лишь на расстояние до 50 километров, а также до аэропорта или железнодорожного вокзала. От руководителя группы теперь требуют подробную схему маршрута, включающую все запланированные остановки и данные об организации, которая предоставляет гостиничные услуги.

Строже стали следить и за водителями, которых допускают к перевозке. В новой редакции документа указано, что они должны проходить предрейсовый инструктаж и медицинский осмотр.

Небольшие изменения коснулись и некоторых документов, которые требуются для поездки. По словам педагогов, и прежние правила, если им следовать, были достаточно строгими.



«Собирались документы водителя, документы на автобус, права водителя, еще, в соответствии со списком писались приказы. Они утверждались в управлении образования. Сдавали списочный составы детей, которые отправлялись на экскурсии. И, при соблюдении всех четких инструкций, осуществлялись перевозки», - рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы №7 Екатерина Февралева.

С 1 января 2017 года транспортные компании столкнутся с новым серьезным ограничением: автобусы, срок эксплуатации которых более десяти лет, не смогут перевозить группы детей даже по городу. Это изменение хотели ввести еще в 2015, но отсрочили, чтобы перевозчики успели подготовиться. По данным ГИБДД в России, и сейчас в эксплуатации - более 50% экскурсионных автобусов старше допустимого срока.

«На данный момент проблем нет ни с перевозками, ни с бумажками. Я же вам объясняю, что проблемы будут у десятилетних автобусов. Возить будет просто не на чем с 1 января», - сказал индивидуальный предприниматель Вячеслав.

За год сотрудники регионального управления государственной инспекции по безопасности дорожного движения проверили более полутора тысяч автобусов на соответствие техническим требованиям. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлекли около 100 водителей. В преддверии зимних каникул сотрудники ГИБДД советуют школьным группам воспользоваться альтернативным транспортом.



«Хотелось бы обратиться к руководителям образовательных учреждений и организаторам перевозок, строго соблюдать требования, касающиеся перевозок детей и использовать альтернативные средства передвижения. Например, железнодорожный транспорт, поскольку ДТП, с наиболее тяжкими последствиями, а иногда со смертельным исходом, происходят на федеральных дорогах», - сказала инспектор отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.



Понятно, от автобусных перевозок детей отказываться не намерены. При этом соблюдать новые правила все же придется. Если от этого действительно будет зависеть самое дорогое на свете - жизнь ребенка, оправданы будут любые меры.

Общество

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