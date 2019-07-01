01 июля 2019, 17:58Общество

В Пензе пожарный инспектор стал фигурантом уголовного дела

На сотрудника Государственного пожарного надзора завели уголовное дело. Мужчину подозревают в служебном подлоге при проверке школы в Пензе.

Как сообщила на совещании в правительстве региона и.о. начальника управления по надзору за исполнение федерального законодательства областной прокуратуры Светлана Лейгер, сотрудник Госпожнадзора проверял школу №52, исполняя контроль выданного ранее предписания.

«Мужчина отметил, что нарушения устранены, однако прокурорская проверка показала, что это не соответствует действительности», - отметила она.

Прокурор Октябрьского района города Пензы направил материалы в следственные органы, 19 апреля возбуждено уголовное дело. Сейчас оно расследуется, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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