17 апреля 2017, 17:05Общество В Пензе пожарные хотят уволиться в первый рабочий день В Пензе соискатели на место оперативного дежурного и пожарных пишут заявление об увольнении на следующий день после выхода на работу. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО ЧС Пензы Алексей Михайлов.

«Работа действительно сложная и напряженная. Допустим, оперативного дежурного я ищу уже третий месяц. Люди приходят, проходят обучение, выходят на первое дежурство и пишут заявление на увольнение», - сказал он на заседании комиссии Гордумы 17 апреля.

На проблему вакансий депутаты обратили внимание после проверки Контрольно-счетной палаты Пензы. Аудиторы не нашли серьезных нарушений, но отметили, что фонд оплаты труда по длящимся вакансиям (трем – в первом полугодии 2016 года, пяти – во втором полугодии) расходуется на компенсационные выплаты. В 2016 году на эти цели было выплачено 1,1 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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