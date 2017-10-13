13 октября 2017, 19:14Общество В Пензе дорожникам вручили цветы и благодарственные грамоты Они круглый год стараются обеспечивать качественное содержание дорог, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами. В третье воскресенье октября, профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. В Пензе торжества по случаю предстоящего торжества начались уже сегодня, 13 октября.

10 лет в дорожном хозяйстве. Именно такой трудовой стаж за плечами Андрея Пономарева. Мужчина работает водителем. С выбором профессии определился еще в школе, когда приходилось пешком ходить по разбитым дорогам. Сейчас, в том числе и благодаря Андрею, многие сельские магистрали удалось отремонтировать.

«Делали у себя в районе много дорог, к которым подъезда не было вообще. Я раньше жил в такой глухомани, ходил пешком шесть километров в школу, потому что нельзя было проехать. А сейчас за это так хорошо взялись», - сказал он.

Фотография Андрея Пономарева теперь украшает областную Галерею почета. Ее обновили в преддверии Дня работников дорожного хозяйства. В ходе торжественной церемонии виновникам торжества вручили цветы и благодарственные грамоты за вклад, внесенный в развитие региона.

«В 2017 году произведен запредельный объем ремонта дорожного полотна. Мы это сделали вместе с вами добросовестно», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего в 2017 году приведено в порядок более 600 километров дорожного полотна по всей области. На эти цели было выделено больше пяти миллиардов рублей. На 2018 запланирован не менее внушительный объем работ.

«Мы планируем продолжить программу «Безопасные и качественные дороги», на нее федеральный бюджет выделяет 730 миллионов, и региональный добавит столько же. Планируется 117 километров ремонта, реконструкции, обустройства и начать капиталоемкие объекты, например, ремонт Бакунинского моста», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Также продолжится ремонт улицы Антонова. После этого большинство дорог Пензы будут приведены в нормативное состояние. Не останутся без внимания и магистрали в районах области.

Общество

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