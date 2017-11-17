17 ноября 2017, 19:43Общество В Пензе артиллеристов поздравили с профессиональным праздником 19 ноября в стране отметят День ракетных войск и артиллерии. Дата выбрана неслучайно. В этот день в 1942 году с мощной артиллерийской подготовки началось контрнаступление Красной армии в Сталинградской битве, которое завершилось разгромом противника. Для Пензы этот праздник особенный. Сотрудники и курсанты артиллеристского инженерного института сегодня начали принимать поздравления.

«Училище - с прекрасными традициями, оно готовит достойные профессиональные кадры, об этом говорят результаты службы наших офицеров, выпускников, которые впоследствии становятся командирами, начальниками, руководителями, генералами и делают все, чтобы укрепить оборонное могущество нашего государства», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Мы, стоящие сегодня в строю, являемся потомками славных артиллеристов, продолжаем дело наших дедов и отцов, вносим свой вклад в развитие войск. Для этого у нас созданы все условия, усилиями предыдущих руководителей училища создана сильная материально-техническая база», - отметил начальник филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» Александр Цаплюк.



В институте обучается 1500 будущих офицеров. Иван Белозерцев отметил высокое качество подготовки в академии и пожелал собравшимся достойно нести службу. Особо отличившимся глава региона, председатель Законодательного Собрания и представители муниципальной власти вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Общество

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