В Пензе появится Сквер машиностроителей

В Пензе предложили присвоить новые названия трем скверам. Об этом в ходе комиссии Гордумы сообщила и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Ирина Кочеткова.

По ее словам, 29 июня 2017 года была создана рабочая группа о присвоении названий скверам. В частности, скверу на улице им. Германа Титова предлагается присвоить наименование Сквер машиностроителей, так как рядом с ним находится предприятие данной сферы.

Кроме того, сквер на проспекте Победы жители предложили назвать Сквером Бессмертного полка. В настоящее время эта территория является зоной отдыха патриотической направленности. Также по инициативе пензенского отделения РГО, предложено назвать сквер на перекрестке ул. Пушкина-Кулакова «45 меридиан».

Депутаты инициативы поддержали. Решение о присвоении скверам предложенных названий будет принято на очередной сессии Гордумы, пишет ИА «Пенза-Пресс».