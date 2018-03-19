В Пензе появится Сквер машиностроителей

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19 марта 2018, 15:06Общество
В Пензе предложили присвоить новые названия трем скверам. Об этом в ходе комиссии Гордумы сообщила и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Ирина Кочеткова.
По ее словам, 29 июня 2017 года была создана рабочая группа о присвоении названий скверам. В частности, скверу на улице им. Германа Титова предлагается присвоить наименование Сквер машиностроителей, так как рядом с ним находится предприятие данной сферы.
Кроме того, сквер на проспекте Победы жители предложили назвать Сквером Бессмертного полка. В настоящее время эта территория является зоной отдыха патриотической направленности. Также по инициативе пензенского отделения РГО, предложено назвать сквер на перекрестке ул. Пушкина-Кулакова «45 меридиан».
Депутаты инициативы поддержали. Решение о присвоении скверам предложенных названий будет принято на очередной сессии Гордумы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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