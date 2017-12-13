В Пензе появится вытрезвитель

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13 декабря 2017, 19:59Общество
В Пензе появится первый за долгие годы вытрезвитель. По крайней мере, такие функции будут возложены на новое социальное учреждение, которое откроется, если областная и городская власти договорятся о передачи городу нежилого помещения.
Этот вопрос рассмотрели на заседании постоянной комиссии Пензенской городской Думы. Из всех возможных вариантов было выбрано здание по адресу улица Воронежская, 1а. Сейчас оно находится на балансе Пензенской области.
«В учреждении будут оказывать услуги, которые не требуют медицинского вмешательства, каждого человека будет осматривать медработник, который будет делать заключение по каждому человеку. Находиться он там будет до вытрезвления. По поводу сотрудников вопрос еще решается. Там точно будет охрана и пост полиции», - сказал заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков.
По замыслу чиновников, будущий пункт на свой баланс возьмет социальное управление. На заседании комиссии решили этот вопрос включить в повестку ближайшей сессии депутатов. Всего обсудили 10 вопросов - все они, так или иначе, касались передачи в безвозмездное пользование различных помещений для нужд образовательных организаций.
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