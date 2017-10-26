26 октября 2017, 19:42Общество В Пензе появится снегоплавильная станция Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверяет готовность коммунальных служб города к зиме. Главе администрации показали технику и оборудование, которые будут использовать для уборки снега и противогололедной обработки дворов, улиц и тротуаров. Смотр сил и средств прошел на базе одной из управляющих компаний города.

Тракторы будут вывозить снег с территории пензенских дворов. Техника почти как новая: отремонтирована, покрашена и готова к работе. Обновили ножи на погрузчиках и щетки, заменили старые покрышки.

«В большинстве своем это тракторы «МТЗ 82.1». Есть еще пара тракторов «ЛТЗ», «МУП», - рассказал представитель подрядной организации Александр Аленкин.

Однако глава городской администрации сомневается, что 19 машин справятся с огромным объемом работы. Они будут обслуживать территорию, прилегающую более чем к 500 домам. Получается, что нагрузка на один такой трактор будет не менее 50 тысяч квадратных метров.

Представители подрядной организации заверили, что городские дворы в снегу не утонут. Виктор Кувйцев поручил коммунальщикам составить график уборки и обеспечить его исполнение. А так же быть внимательнее и не сгребать вместе со снегом лавочки, качели и заборы во дворах.

В 2017 году в городе появится снегоплавильная станция, а также специальные машины для очистки тротуаров. Они смогут убирать снег даже в тех местах, куда обычный трактор подъехать не сможет. По одной такой машине появится в каждом районе города.

Общество

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