В Пензе появится школа подготовки к форумам

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07 мая 2018, 16:07Общество
В Пензе появится школа подготовки к молодежным форумам. Это решение приняли на пресс-конференции в Доме молодежи.
В 2018 году пензенцы планирует принять участие в форумах: «iВолга-2018» (18+), «Территория смыслов на Клязьме» (18+), «Таврида» (18+), «Балтийский Артек» (16+), «Амур» (16+) и «Евразия» (16+).
В области действует школа КВН и по ее примеру будет создана школа подготовки к форумам, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Хотелось бы, чтобы два человека, которые являются федеральными экспертами форумных кампаний, Артем Колобов и Сергей Зиновьев, проанализировали проекты. У нас есть время до конца июля», - отметил заместитель председателя правительства области Олег Ягов.
Также он предложил провести в каждом вузе конкурс ректорских грантов. Именно победители ректорских грантов ПГУ вошли в число грантополучателей форумной кампании прошлого года.
Председатель оргкомитета «Сурские ласточки» (16+) Олег Куроедов рассказал, что форум пройдет с 15 по 17 мая в санатории «Березовая роща», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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