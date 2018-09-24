24 сентября 2018, 11:34Общество

В Пензе появится программа по поддержке швейных предприятий

В пензенском швейном кластере необходимо создавать больше рабочих мест.

Такую задачу поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании 24 сентября.

«В Сердобске был создан участок на 18 рабочих мест, сейчас на ул. Сухумской создают участок – там появится около 20 мест, еще один участок будет организован на 45 мест», - рассказал глава регионального минпрома Михаил Торгашин.

Глава региона отметил, что работу нужно вести активнее.

«Может быть, я приму решение меньше направлять субсидий на сельское хозяйство - мы туда много средств направляем, а направим на швейный кластер, создадим там рабочие места для женщин. Но вы не работаете, где организация работы с итальянскими производителями?» - спросил он.

Иван Белозерцев поручил подготовить отдельную программу по поддержке швейных предприятий и по созданию в них новых рабочих мест, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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