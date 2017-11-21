В Пензе собираются построить новую дорогу с эстакадой

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21 ноября 2017, 19:22Общество
В Пензе может появиться новая транспортная артерия. Она соединит улицу Центральную и 40-лет Октября. Согласно проекту, новая развязка позволит избавиться от ежедневных автомобильных заторов, которые возникают на участке. Проект презентовали министру транспорта страны Максиму Соколову и полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу.
Участок дороги через Бригадирский мост - настоящая головная боль для автомобилистов. Обветшавшее инженерное сооружение собирает ежедневные заторы, причем не только в часы пик. Кроме того, здесь постоянно случаются аварии.
Еще одно, в прямом смысле, узкое место - это прокол под железной дорогой. Автомобили здесь вынуждены двигаться по очереди, собираясь в километровые пробки. Чтобы раз и навсегда решить в этой части города транспортную проблему, пензенские чиновники предложили построить новую дорогу, которая соединит улицу Центральную и 40 лет Октября.
«Мы предлагаем поехать из аэропорта с улицы Центральной по Перспективной и выехать на то место, где мы находимся, с устройством эстакады, которая бы позволила нам пересекать реку Пенза, минуя ненормативный мост», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Новая транспортная артерия позволит увести из центра города грузовые транспортные потоки. Протяженность участка магистрали будет около шести километров. Запланировано, что она будет четырехполостной - с тротуарами, велодорожками и заездными карманами для общественного транспорта.
Также проектом предусмотрен монтаж системы ливневых канализаций. Стоимость проекта оценивается в три миллиарда рублей. Его презентовали министру транспорта страны Максиму Соколову и полномочному представителю президента в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу.
«Я думаю, что можно позиционировать этот проект как программу федеральной поддержки за счет средств «Платон», особенно если будут приняты соответствующие решения, а также по программе «Безопасные и качественные дороги», где этап от 2018 - 2025 года будет направлен на развитие городских агломераций и уличной дорожной сети», - отметил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.
Федеральный чиновник заверил, что Пензенская область имеет все шансы на получение средств из федеральной казны на реализацию проекта. По словам министра, регион - один из лидеров по темпам реализации и качеству выполнения программы «Безопасные и качественные дороги».
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