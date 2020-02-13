В Пензе появится мобильное приложение о Сурском оборонительном рубеже

13 февраля 2020, 19:33Общество
К 75-й годовщине Победы в Пензе может появиться новый сквер, а также могут обновиться библиотечные фонды военной тематики. С этими инициативами в Законодательном Собрании выступили журналисты. В региональном парламенте совместно с представителями власти прошло заседание пресс-клуба.
Пять минут правды о войне от фронтовика Федора Степанова за сутки посмотрели 1500 человек. Проект «Правда Победы» (0+) - это короткие интервью ветеранов, которые записывают и выкладывают в интернет молодые активисты. Один из способов рассказать о подвиге пензенцев, увековечить память воинов и привлечь внимание к жизни ветеранов, - сделать правду о войне интерактивной.
«Мы доносим до молодого поколения реальный взгляд на победу. На следующей неделе выйдет интервью с Керханаджевым Владимиром Михайловичем (0+)», - сказал председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.
В 2020-м в Пензе появится даже отдельное мобильное приложение о Сурском оборонительном рубеже. Каждый житель региона может поучаствовать еще в одном проекте: выложить исследование о войне или рассказ о своей семье в военное время в социальных сетях с хештегом #победапенза2020.
Законодательное Собрание в Год памяти особенно активно работает с молодым поколением, - «Волонтерами Победы», юнармейцами и простыми школьниками, но особенно важно - увековечить и сохранить память. И это уже реальная практика помощи. Так, в селе Мещерское удалось восстановить монумент памяти павших воинов, в Сердобске - благоустроить аллею героев и госпитальные захоронения.
«Там покоятся 266 воинов. Эта работа была проведена вместе с поисковиками Сердобска, и мы обнаружили, что 30 с лишним захороненных героев были неизвестны. Также провели работу по восстановлению их имен», - рассказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Сейчас в региональном парламенте заканчивают анализировать состояние памятников и в 2020 году продолжат восстановительные работы. Журналисты в планы по благоустройству и сохранению памяти внесли свои идеи. Так, Валерий Лидин объявил, что поддержит инициативы создать в Пензе к 75-й годовщине Победы сквер и обновить библиотечные фонды, из которых можно узнать правду о Великой Отечественной войне.
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