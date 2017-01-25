25 января 2017, 16:33Общество В Пензе появится электронная очередь в детские лагеря С 2017 года изменится порядок выдачи путевок в детские лагеря. Об этом на брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс» рассказала председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Наталья Озерова.

Теперь, чтобы отправить ребенка в летний лагерь на отдых, достаточно заполнить анкету на сайте leto58.ru. После успешной регистрации, каждому заявителю будет присвоен номер в электронной очереди. Затем на оставленный им адрес электронной почты придет уведомление с указанием даты и времени, когда необходимо обратиться в районную администрацию, для оформления путевки.

Прием заявок на сайте начнется с 9.00 10 февраля.

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