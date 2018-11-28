В Пензе появится больше подземных пешеходных переходов

На «прямой линии» с губернатором Иваном Белозерцевым житель Пензы задал вопрос о возможности строительства в городе подземных и надземных переходов.

Иван Белозерцев рассказал, что не так давно получил на электронную почту замечание по недостаточному числу подземных и надземных пешеходных переходов.

«Количество транспорта растет, нужно делать подземные переходы. Они могли бы быть на самых оживленных местах. Нужны хорошие проекты, мы задумались над этим, поручение дано, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» будем реализовывать подземные пешеходные переходы», - сообщил он.

При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что против надземных переходов, так как они нарушают архитектуру. По его мнению, их можно устраивать только на окраинах города.

Губернатор отметил, что один из проектов подземных переходов должен быть реализован в 2020 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».