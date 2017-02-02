В Пензе появился новый индустриальный парк

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02 февраля 2017, 17:52Общество
В Пензе на ул. Центральной создали индустриальный парк «Союз».
Планируется, что парк выделит более 300 высокопроизводительных рабочих мест, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Инвесторы, ставшие резидентами индустриального парка, смогут получить весь спектр услуг по обслуживанию основного производства: энерго- и теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, а также дополнительные финансовые и юридические услуги, предоставляемые управляющей компанией – АО «Корпорация развития Пензенской области», - сообщили в минэкономики.
Более подробную информацию можно получить от представителей регионального минэконома по телефону: +7 (8412) 59-31-33 или по адресу: г.Пенза, ул. Кураева, 36а, каб. 17.
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