В Пензе появился «человек-паук»? Горожане сняли странный поступок мужчины

В Пензе мужчина пытался перелезть с балкона пятого этажа на шестой. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе «Привет, сейчас, Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как пензенец с балкона пятого этажа пытается влезть в открытое окно шестого этажа. История закончилась благополучно, и мужчине все же удалось влезть в оконный проем. Предположительно, ему помог спасатель.

Авторы видео за этот поступок назвали мужчину "человеком-пауком". Однако спасатели предупреждают: никакого геройства в нем нет, эти действия могут стоить жизни, поэтому подобные действия повторять не нужно.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».