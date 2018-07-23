23 июля 2018, 11:03Общество

В Пензе появился «человек-паук»? Горожане сняли странный поступок мужчины

В Пензе мужчина пытался перелезть с балкона пятого этажа на шестой. Об этом в Сети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе «Привет, сейчас, Пенза» соцсети «ВКонтакте». 

На кадрах видно, как пензенец с балкона пятого этажа пытается влезть в открытое окно шестого этажа. История закончилась благополучно, и мужчине все же удалось влезть в оконный проем. Предположительно, ему помог спасатель.

Авторы видео за этот поступок назвали мужчину "человеком-пауком". Однако спасатели предупреждают: никакого геройства в нем нет, эти действия могут стоить жизни, поэтому подобные действия повторять не нужно.  

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_now

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