В Пензе появился «человек-паук»? Горожане сняли странный поступок мужчины

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 июля 2018, 11:03Общество
В Пензе мужчина пытался перелезть с балкона пятого этажа на шестой. Об этом в Сети сообщил горожанин.
Пользователь опубликовал видеозапись в группе «Привет, сейчас, Пенза» соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как пензенец с балкона пятого этажа пытается влезть в открытое окно шестого этажа. История закончилась благополучно, и мужчине все же удалось влезть в оконный проем. Предположительно, ему помог спасатель.
Авторы видео за этот поступок назвали мужчину "человеком-пауком". Однако спасатели предупреждают: никакого геройства в нем нет, эти действия могут стоить жизни, поэтому подобные действия повторять не нужно.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 июля 2018, 17:59В Пензе продают «Ламповую голову» и сдают бар «Дизель»
23 июля 2018, 17:37Пензенский алиментщик вспомнил о ребенке после ареста авто
23 июля 2018, 17:06На улице Окружной столкнулись «ГАЗель» и кроссовер
23 июля 2018, 17:05В Пензенской области ликвидировали очереди в дома-интернаты
23 июля 2018, 16:36Савельев поблагодарил работников торговли за их труд
23 июля 2018, 16:04Пензенские спортсменки привезли три медали с чемпионата по легкой атлетике
23 июля 2018, 15:34В Тарханах пройдет день памяти Михаила Лермонтова. ПРОГРАММА
23 июля 2018, 15:04В Пензенской области ввели в севооборот 24 тыс. га земли