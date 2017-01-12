12 января 2017, 18:46Здоровье В Пензе появился аппарат, помогающий дышать тяжелобольному Новое оборудование, которое буквально дышит за человека, давая легким отдохнуть, поступило в Пензу в областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Аппарат позволяет оказывать помощь людям, страдающим от сердечной и дыхательной недостаточности. Теперь у врачей появилась возможность искусственно обогащать кровь пациентов кислородом.

С виду неказистому прибору предстоит спасти не одну жизнь. В отделении анестезиологии-реанимации областной клинической больницы появился новенький аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он даст дополнительную возможность врачам спасти пациентов с острой дыхательной недостаточностью, например, с тяжелыми формами пневмонии, в том числе вирусно-бактериальной, а также с острой сердечной недостаточностью. Единственный в регионе подобный аппарат до сих пор имелся только в федеральном сердечно-сосудистом центре. Теперь их - два.

«Необходимо в условиях, когда состояние пациента настолько плохое, что обычные консервативные методики, то есть искусственная вентиляция легких на фоне высокой оксигенации - подачи кислорода, не эффективны. То есть вероятность его смерти достаточно высока. Данная аппаратура действительно работает и является жизнеспасающей в совершенно запредельных условиях для пациента», - рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 2 Пензенской областной клинической больницы им. Бурденко Вячеслав Гринкевич.

Принцип работы механического легкого очень простой, он пришел из трансплантологии. У больного забирают венозную кровь, обогащают ее кислородом и возвращают в малый круг кровообращения. И пока прибор выполняет работу легких, врачи борются с основной болезнью.

Немецкий аппарат стоимостью почти семь миллионов рублей был приобретен за счет средств из областного бюджета. Медики надеются, что он позволит избежать летальных исходов у пациентов.

«В первую очередь, при тяжелых пневмониях, вирусных пневмониях, к сожалению, у нас есть такие пациенты, особенно их много во время эпидемии гриппа. Я думаю, применение аппарата у пяти-семи пациентов даже во время сезонности позволит избежать крайне тяжелых осложнений», - отметила и.о. главного врача областной клинической больницы им. Бурденко Ирина Фролова.

Коллективом областной больницы уже подготовлено информационное письмо во все медучреждения области, которое оповестит специалистов районных больниц о появлении нового оборудования, а также показаниях и противопоказаниях по его применению.

Здоровье

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