В Пензе появилось точное оборудование для обследования донорской крови

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12 августа 2019, 14:03Общество
В лабораторию Пензенского областного клинического центра крови поступила высокоточная диагностическая станция для обследования донорской крови с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, ПЦР позволяет выявить возбудителей инфекций независимо от стадии патологии. Станция дает 100% специфичность, что обуславливается присутствием в образце частиц ДНК И РНК, присущих конкретному вирусу.
«Использование автоматической станции позволяет проводить автоматизированную загрузку образцов донорской крови и расходных материалов с одновременным считыванием штрих-кодов, что снижает влияние «человеческого фактора» и риск контаминации», - пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Пензенского областного клинического центра крови Инна Гордюшина.
Отмечается, что оборудование имеет возможность проведения тестирования в день забора материала. Кроме того, работая над одной пробой, станция способна провести несколько исследований и обнаружить несколько возбудителей. Данное тестирование позволяет выявить опасные микроорганизмы даже в инкубационном периоде, что позволяет обеспечить высокую степень вирусной безопасности компонентов.
Ранее информагентство сообщало о поступлении нового оборудования почти на 2,6 млн рублей в поликлиники Пензы для бригад паллиативной помощи в рамках нацпроекта «Демография», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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