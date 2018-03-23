В Пензе появилось очередное видео про нерадивых водителей на ул. Калинина

В группе в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, снятое на перекрестке ул. Калинина - ул. Чкалова в Пензе.

Видеорегистратор запечатлел выезд на встречку. По мнению пользователей, водитель мог сделать это случайно, не заметив, что тут не действует одностороннее движение. Пишет ИА «Пенза-Пресс».