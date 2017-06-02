02 июня 2017, 19:29Общество В Пензе появилось электронное табло со временем прибытия транспорта Томиться в неведении во время ожидания автобуса и троллейбуса пензенцам больше не придется. В городе приступили к реализации проекта по оснащению остановок электронными табло с прогнозом прибытия общественного транспорта. Первый информатор установили на остановке «Центральный рынок».

Когда приедет маршрутное такси, троллейбус или автобус, теперь можно узнать с точностью до минуты. Время прибытия общественного транспорта отображается на электронном информационном табло с точностью до минуты.



«На всем транспорте Пензы установлена система ГЛОНАСС, которая позволяет отследить, где машина едет, когда будет на той или иной остановке. На основании этих данных формируется прогноз прибытия транспорта», - рассказал генеральный директор диспетчерского центра г. Пензы Алексей Ермаков.

Первое электронное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта установили на остановке «Центральный рынок». Пилотный проект городской диспетчерский центр реализовал за собственные средства. Теперь предстоит узнать, насколько это удобно. Пока новинку большинство пассажиров оценивает положительно, но нашлись и те, кто не смог по достоинству оценить нововведение.



Пока на экране отображается информация не по всем маршрутам, которые проходят через остановку «Центральный рынок». К примеру, данных о маршрутке №81 нет. Руководитель проекта пояснил, что с одним из городских перевозчиков пока не заключен договор на обслуживание.

От обычных табличек с расписанием движения отказываться не собираются. Оборудовать современными информаторами обещают около 15 остановок в разных районах города.

Общество

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