В Пензе появилась кровать для лечения тяжелобольных с ожогами

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, использование нового оборудования поможет больным с глубокими ожогами, пролежнями, послеоперационными ранами и другими повреждениями кожных покровов.

По форме кровать напоминает металлическую ванну с сыпучим материалом. Стекломикрошарики под действием подаваемого снизу подогретого воздуха образуют «кипящий слой». Больной лежит на «воздушной подушке», отделенной от него специальной фильтрующей простыней. Травмированная кожа пациента почти не соприкасается с плотной поверхностью, что ускоряет процесс заживления.

«При нахождении пострадавших на такой кровати достигается быстрое формирование ожогового струпа, что положительно сказывается на течении ожоговой болезни. Это препятствует развитию микроорганизмов в ранах, снижает выраженность интоксикации, тем самым увеличиваются шансы на выздоровление», - уточняет заведующий ожоговым отделением Вячеслав Евсеев.

Большим преимуществом флюидизирующей кровати является то, что после оперативного восстановления кожного покрова, не появляются пролежни. Один пациент находится на кровати не менее двух недель, чтобы ожоговые раны подсохли.

Такая кровать стоит 3,5 миллиона рублей. Средства на ее приобретение были выделены из областного бюджета.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что в лабораторию областного клинического центра крови поступило новое оборудование для обследования донорской крови, пишет ИА «Пенза-Пресс».