В Пензе появилась кровать для лечения обширных и глубоких ожогов

В линейке оснащения ожогового отделения клинической больницы №4 Пензы появилось эффективное устройство. Теперь лечить пациентов с обширными и глубокими повреждениями будут на аппарате типа флюидизирующей кровати. Современная методика получила широкое распространение как в мировой, так и российской практике. Скоро ее преимущества смогут оценить и в Пензе.

Бурлит, как кипящая вода. Такой эффект достигается за счет большого напора теплого воздуха, направленного на 600 килограммов взвеси [жидкость или газ, в которых относительно равномерно распределены мелкие частицы]. Образуется своего рода воздушная подушка, которая не позволяет травмированной коже пациента соприкасаться с плотной поверхностью койки. Это техническое средство мирового стандарта, которое используют для лечения тяжелых больных с повреждениями кожных покровов. Оно поступило в ожоговое отделение клинической больницы №4.

На такой кровати пациент находится словно в невесомости. От кипящего слоя его отделяет специальная фильтрующая простынь. Сама конструкция напоминает большую металлическую ванну, наполненную сыпучим материалом. Он похож на обычный песок, но при этом очень приятен на ощупь и обладает антибактериальными свойствами.

Применение флюидизирующей кровати позволит значительно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с обширными и глубокими ожогами, пролежнями или послеоперационными ранами. Современное оборудование не только ускоряет процесс заживления пораженных тканей, но и помогает человеку быстрее оправиться от болевого шока и легче перенести ожоговую болезнь. Каждый месяц в отделение поступают один-два человека с серьезными термическими повреждениями кожных покровов.

«Мы применяли кровати, снимали сетку-рабицу, натягивали рыболовную или заимствовали с мукомольного завода и снизу ставили тепловентиляторы. Больной лежал, чтобы его обдувало и происходило подсушивание ожоговых ран и быстрейшая эпителизация [процесс, приводящий к восполнению дефекта]. Это первая такая кровать, которая поступила в Пензенскую область за 46 лет существования отделения», - рассказал заведующий ожоговым отделением клинической больницы №4 Вячеслав Евсеев.

Преимущество аппарата также - в том, что после оперативного восстановления кожного покрова у пострадавшего не образуются пролежни. При этом один пациент должен находиться на кровати не менее двух недель, чтобы раны успели подсушиться.

Средства на приобретение оборудования стоимостью три с половиной миллиона рублей были выделены из областного бюджета.