В Пензе повысят цены на проезд на шести маршрутах общественного транспорта

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25 сентября 2019, 19:19Общество
Стоимость проезда еще на шести маршрутах общественного транспорта должна повыситься. Информация об этом уже появилась в салонах автобусов и маршруток. Напомним, что пензенские транспортники начали повышать цены в начале июля. В маршрутных такси они увеличились с 23 рублей до 27, а в автобусах - с 21 рубля до 23. С октября такие расценки будут действовать практически на всех городских направлениях.
23 рубля за поездку в маршрутном такси и 21 рубль в автобусе - такие расценки еще действуют на некоторых маршрутах, но и на них ожидается подорожание. По информации перевозчика, с 3 октября он вынужден повысить стоимость проезда до 27 рублей в автобусах малой вместимости под номерами 4, 5, 18, 33, 34 и 89.
Когда в начале июля некоторые перевозчики подняли стоимость проезда, компания «Меркурий» решила оставить цены прежними, но спустя всего два месяца в городское управление транспорта и связи пришло извещение, в котором компания заявила, что не справляется с дополнительными затратами. Среди которых - возросшая стоимость топлива и запчастей, плата за коммунальные услуги, а также необходимость оснащения маршруток контрольно-кассовой техникой и тахографами.
Жители Пензы не высказывают сильного негодования по поводу подорожания билетов за проезд, говорят, что это было ожидаемо. Однако многие отмечают, что если тариф растет, то и качество сервиса должно повыситься. Зачастую поездка в маршрутном такси стоит пассажирам нервов: хамство в общественном транспорте - не редкость.
Владимир Мутовкин, недавно занявший пост главы города, в этом вопросе солидарен с пензенцами. Если повышение стоимости проезда неизбежно, ведь транспортники вправе самостоятельно изменять тарифы на регулярные перевозки, то за их качеством необходим особый контроль.
«Качество можно будет улучшить только двумя способами - через конкуренцию среди транспортников и четкий контроль исполнения ими своих обязанностей, которые прописаны в соответствующих договорах и соглашениях. Дума не имеет возможности контролировать перевозчиков, у нас есть управление транспорта и связи, которые могут этим заниматься», - сказал он.
Напомним, в настоящее время с обоснованностью тарифов разбираются в пензенском УФАС. Поводом для проверки стало единовременное повышение цен на проезд летом 2019 года. Компании-перевозчики были заподозрены в картельном сговоре. Есть ли нарушения антимонопольного законодательства в их действиях, станет известно в ближайшее время.
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