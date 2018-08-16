В Пензе повысили стоимость проезда в общественном транспорте

С 16 августа в Пензе увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте в среднем на три рубля. Тарифы в областном центре выросли впервые с 2015 года. Как тогда, так и теперь перевозчики ссылаются на инфляцию, в частности - на удорожание топлива и запасных частей.

Водители говорят, что некоторые пассажиры до сих пор не в курсе удорожания билета. Люди реагируют на повышение тарифа по-разному.

«Придется меньше ездить, так как пенсия очень маленькая, нужно распределять ее, скоро отопительный сезон, плюс лекарства, ну а про питание вообще говорить не приходится», - сказала жительница Пензы Любовь Даньшина.

«Каждый день езжу на работу. Давно уже не повышали. Думаю, что терпимо, справимся», - сказала жительница Пензы Алена Алехина.

«Никто не возмущается, все спокойно. Все дорожает, жизнь в целом, и проезд тоже», - отметил водитель маршрутного такси Марат Тугушев.

Казалось бы, нововведению должны радоваться сами маршрутчики, ведь в их карман должно попадать больше денег. Однако эмоции водителей трудно назвать восторгом. Больше того, они высказывают опасения, что вслед за пассажирами платить больше заставят и их, как это уже бывало раньше.

В управлении по регулированию тарифов заявляют: последний раз проезд в Пензе дорожал три года назад. Все это время перевозчики не раз обращались в орган исполнительной власти с требованием поднять тариф. Но только теперь из-за эффекта накопившейся инфляции, не менять расценки уже невозможно.

«Это было в 16-м и 17-м годах по несколько раз, но правовое управление не находило оснований. Статьи затрат, о которых докладывали уполномоченные, - инфляция, рост ГСМ, стоимости запасных частей, позволило нам пересмотреть эти тарифные решения», - рассказала начальник управления по регулированию тарифов и энергоснабжению Пензенской области Наталья Клак.

В 2018 году компании по перевозке пассажиров предлагали поднять тарифы едва ли не вдвое. Так, озвучивались предложения сделать максимум цены для маршруток на уровне 43 рублей. Но чиновники нашли в присланных расчетах множество нестыковок.

«Например, стоимость ГСМ заявлялась выше рыночной. Это все нормируется, по каждой позиции есть документы, поэтому все сразу видны все нестыковки», - сказала начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области Оксана Чукурова.

Таким образом, с 16 августа действуют следующие цены проезда в общественном транспорте: в троллейбусе - 20 рублей, в автобусах большой вместимости 21 рубль, малой - 23 рубля.