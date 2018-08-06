В Пензе повысили тариф на проезд в общественном транспорте

С 16 августа в Пензе увеличатся тарифы на перевозку в общественном транспорте. Для троллейбусов тариф составит 20 рублей 78 копеек, для автобусов большой вместимости 21 рубль, для маршрутных такси 23 рубля одну копейку. Напомним, в последний раз тарифы на проезд повышались в 2015 году. Как и тогда сейчас инициаторами изменений стали компании-перевозчики.

Тарифы на все виды общественного транспорта в Пензе повысятся в среднем на три рубля. Первой рассмотрели судьбу когда-то муниципального городского транспорта - троллейбусов. Кстати, сейчас на пензенских дорогах их меньше всего. В управлении по регулированию тарифов сочли обоснованной планку платы за проезд в 20 рублей 78 копеек.

«Мы не можем высказаться однозначно по установлению тарифов. Приблизительно на 4 рубля повышается и составит 20 рублей 78 копеек», - сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Среди причин, которые сочли решающими для повышения проезда, специалисты озвучили следующее.

«При расчете предельного тарифа учтен рост стоимости горюче-смазочных материалов, это более 22%, запасных частей, автомобильных шин, которые выросли на 15%, также изменена величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, влияющая на уровень заработной платы, она составила 10%», - рассказала эксперт отдела управления по регулированию тарифов Пензенской области Юлия Дасаева.

Те же причины и у представителей двух других видов городского общественного транспорта. Решение о том, что предельный тариф для маршрутных такси будет равен 23 рублям одной копейке, для автобусов - 21 рублю, коллегия приняла единогласно.

Один из вопросов представителя антимонопольной службы коснулся также вопроса тарифов на проезд в других городах Поволжья.

«В Саратове неделю назад было 17 рублей, с 1 августа - 23. Мордовия чуть позже повысит, плюс у них субсидии из бюджета, которых нет в Пензе», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Конечное решение, насколько в пределах тарифа повышать цену проезда, примут перевозчики. Но, несмотря на то, что они так долго готовили обоснование для повышения тарифов, изложить свою точку зрения открыто представители этих компаний отказались.

Новые тарифы на перевозку в общественном транспорте вступят в силу 16 августа.