В Пензе повышение стоимости проезда могло произойти по картельному сговору – УФАС

В Пензе после проведения выездных проверок региональное управление ФАС сообщило о результатах рассмотрения обращения по повышению стоимости проезда в общественном транспорте рядом перевозчиков.

«Компании-перевозчики, осуществляющие перевозки граждан в общественном транспорте города Пензы автобусами большой и малой вместимости, в июне 2019 года единовременно приняли решение о повышении цен на оказываемые услуги. Указанные действия совершены хозяйствующими субъектами-конкурентами единообразно и синхронно, что может указывать на достижение и реализацию антиконкурентного картельного соглашения», - говорится в официальном сообщении ведомства.

28 августа Пензенское УФАС издало приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению. Фигурантами дела являются ООО «Меркурий», ООО «Корпорация дилижанс», ООО транспортная компания «Дилижанс». Их подозревают в картельном сговоре.

Аналогичное дело рассматривается в отношении ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6», ООО «Компания дилижанс», ООО транспортная компания «Дилижанс», ООО «Автокомбинат», индивидуального предпринимателя.

Напомним, с просьбой провести проверку по факту повышения стоимости проезда в ведомство обращались областная прокуратура, мэрия, информационное агентство «Пенза-Пресс». К слову, в нашу редакцию от управления на днях поступил аналогичный ответ. Информагентство продолжит следить за развитием ситуации.

Стоит отметить, что в ряде регионов есть прецеденты признания антимонопольной службой повышения стоимости проезда незаконным. Так, в июле в Орловской области УФАС сообщила о картельном сговоре перевозчиков, которые одновременно установили тариф на проезд в 20 руб, пишет Орелград.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».