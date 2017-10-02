В Пензе потребовали заранее заключать договоры УК с «аварийками»

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02 октября 2017, 13:05Общество
В правительстве Пензенской области 2 октября на оперативном совещании обсудили старт отопительного сезона.
По словам губернатора Ивана Белозерцева, проводившего совещание, обеспечение бесперебойной подачи тепла должно быть на особом контроле в течение всего отопительного сезона. В частности, нужно проработать вопрос обеспечения коммунальных служб необходимым количеством аварийных бригад.
«В погоне за экономией мы можем потерять нечто большее. Посчитайте необходимые расходы, аварийная служба должна с управляющими компаниями заключать договоры на услуги не тогда, когда произошел прорыв и людей затапливать начинает, а заранее», - призвал глава региона.
В качестве примера он привел реальный случай из жизни. На улице Московской в новом доме произошел прорыв трубопровода. Люди позвонили в «аварийку», но бригада не приехала, потому что не было договора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Чтобы такие ситуации не повторялись, договоры все заключайте заранее»,- подчеркнул Иван Белозерцев.
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