20 апреля 2017, 13:03Общество В Пензе потратят на благоустройство дворов около 200 млн рублей Список дворов и общественных территорий определили пензенцы.

Столько денег на благоустройство в Пензе не тратили никогда! Помимо средств на ремонт дорог – а это около миллиарда рублей, в городе развернулась масштабная работа по приведению в порядок внутридворовых территорий и общественных пространств, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Теперь для того есть отдельная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования на 2017 год». Ее исполнение контролирует не только лично глава региона Иван Белозерцев и глава городской администрации Виктор Кувайцев, но и федеральная власть.

О том, что спрос за исполнение этой программы будет более чем серьезным, стало понятно после заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Проходило оно в режиме видеоконференции, которую вел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Помимо конкретных цифр, сколько будет отремонтировано и приведено в порядок дорог и территорий, глава правительства РФ особенно подчеркнул, что в регионах необходимо организовывать общественное обсуждение проектов, чтобы жители могли внести свои предложения по ремонту дорожных объектов, повлиять на принимаемые решения.

Эта работа в Пензе велась с начала года. Основной «удар» на себя приняли районные администрации, которые проводили встречи с людьми, рассказывали о программе и предлагали принять в ней участие. Позже к этой работе присоединились и местные СМИ.

Промежуточные итоги этой большой работы можно провести уже сейчас. На данный момент сформирован список из 47 предложений по благоустройству общественных территорий. Практически сформирован список дворов – в управление ЖКХ города поступило 114 заявок. Программа устанавливает сроки формирования предложений – до 25 апреля. Так что если у активных жителей Пензы есть желание благоустроить свой двор, шанс «заскочить в последний вагон» еще есть.

Окончательно список территорий, которые преобразятся благодаря программе, будет сформирован 27 апреля. После этого будет запущена процедура торгов, которая определит подрядчиков по выполнению работ.

Аукционы будут объявлены к майским праздникам, а к концу весны город узнает подрядчиков поименно. Нагрузка на них ляжет серьезная, поскольку за качеством работ без преувеличения в Пензе будут следить всем миром.

Сразу после утверждения программы, управление ЖКХ обещает корреспондентам «Пенза-Пресс» озвучить списки дворов и общественных пространств, которые в этом году преобразятся. Следите за дальнейшими публикациями и оставайтесь сопричастными к преображению родного города!

Общество

просмотров 53