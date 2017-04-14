14 апреля 2017, 15:02Общество В Пензе «потоп» рушит квартиру на ул. Ульяновской - горожане В Пензе на ул. Ульяновской, 13 рушится стена в квартире.

Об этом горожане сообщают в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Скажите, что можно сделать с нашей бедой, если даже ЖКХ мы не нужны. […] Нас заливают соседи, и мы практически остались без стены в ванной. Если у кого-то была похожая ситуация, скажите, что делать нам», - написали пензенцы.

«Надо звонить в МУП, к которому вы относитесь. Приходит инженер, составляет акт о затопе жилого помещения. Выясняет причины. Если виноваты соседи, с актом идете к ним и пробуете договориться мирно. Если на контакт не идут, идете к юристу - получаете консультацию и подаете исковое заявление на соседей в Мировой суд ( если сумма ущерба - менее 50 тыс.). Сама сейчас этим вопросом занимаюсь, соседи сверху не закрыли кран с горячей водой и несколько часов заливали на кипятком. На контакт не идут, готовимся к суду», - посоветовали горожане в комментарии.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live