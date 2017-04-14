В Пензе «потоп» рушит квартиру на ул. Ульяновской - горожане

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 апреля 2017, 15:02Общество
В Пензе на ул. Ульяновской, 13 рушится стена в квартире.
Об этом горожане сообщают в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Скажите, что можно сделать с нашей бедой, если даже ЖКХ мы не нужны. […] Нас заливают соседи, и мы практически остались без стены в ванной. Если у кого-то была похожая ситуация, скажите, что делать нам», - написали пензенцы.
«Надо звонить в МУП, к которому вы относитесь. Приходит инженер, составляет акт о затопе жилого помещения. Выясняет причины. Если виноваты соседи, с актом идете к ним и пробуете договориться мирно. Если на контакт не идут, идете к юристу - получаете консультацию и подаете исковое заявление на соседей в Мировой суд ( если сумма ущерба - менее 50 тыс.). Сама сейчас этим вопросом занимаюсь, соседи сверху не закрыли кран с горячей водой и несколько часов заливали на кипятком. На контакт не идут, готовимся к суду», - посоветовали горожане в комментарии.
14 апреля 2017, 19:50В Пензе Денис Цуканов высоко оценил форум «InnoMed-2017»
14 апреля 2017, 19:42В пензенских храмах усилят меры безопасности в пасхальную ночь
14 апреля 2017, 19:38В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких
14 апреля 2017, 19:33В Кузнецке открылась выставка детских работ «Вечная природы красота»
14 апреля 2017, 19:24В Пензе некоторые жители аварийных домов не желают переезжать
14 апреля 2017, 19:04Около 1300 жителей Пензенской области отправятся весной в армию
14 апреля 2017, 18:02Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре
14 апреля 2017, 17:31Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой