Под Пензой построят новый мусорный полигон

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17 декабря 2018, 19:58Общество
Для Пензы, Заречного и Пензенского района построят новый единый мусорный полигон. Действующий, по оценкам специалистов, заполнен на 94% и его закроют до конца 2020 года. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с инвестором о строительстве завода по переработке отходов. Он позволит обрабатывать до 30% всего мусора, в то время как сейчас в этом процессе задействовано всего 10% всех, поступающих на полигон материалов.
Тему обсудили на пресс-конференции в мэрии, посвященной изменениям в системе вывоза мусора. Напомним, они вступят в силу с 1 января 2019 года. До этого времени все управляющие компании и частные дома должны заключить договор на обслуживание с региональным оператором.
«Предполагается строительство нового полигона ТБО, который позволит вести высококачественный элективный отбор мусора, таким образом снизив количество отходов, которые захоронены на полигоне без переработки. Также обсуждается создание экотехнопарка, но он будет располагаться дальше от города, нежели текущий полигон», - рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрия Ильин.
Представители регионального оператора также пояснили, как оплачивать видоизмененную услугу на вывоз мусора. Она будет относиться не к содержанию и ремонту дома, а к коммунальным услугам. Вывозить будут также и крупногабаритные отходы. Сумму за вывоз будут прописывать в той же квитанции, что и на оплату электроэнергии. Первые платежки придут в феврале.
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