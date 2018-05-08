В Пензе построят лестницу от родника до артинститута

13 мая в Пензе состоится акция (0+) по благоустройству родника рядом с Солдатским озером на Западной поляне. Участники планируют убрать мусор, провести строительные и восстановительные работы.

«Родник является популярным место отдыха жителей района и всего города, однако с каждым годом состояние купели и амфитеатра ухудшается. Только совместными усилиями местной власти, спонсоров, партнеров и жителей города возможно благоустроить эту территорию», - отмечают организаторы.

Во время акции планируют не только убрать мусор, но и построить новый мост, отремонтировать купель и родник, установить лавочки, урны и информационные стенды. Кроме того, участники намерены построить лестницу со стороны Пензенского артиллерийского инженерного института.

Все желающих просят принять участие в акции. Она состоится 13 мая в 9.30. Организаторы советуют приходить в удобной одежде и обуви, будет обеспечено горячее питание и чай. Акция завершится в 20.00, а строительные работы продлятся до конца мая.

Более подробную информацию можно получить по ссылке. Обязательная регистрация – здесь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».