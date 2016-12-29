В Пензе пострадавший в ДТП пешеход сбежал из больницы

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29 декабря 2016, 17:54Происшествия
В Пензе на ул. Клары Цеткин произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службе регионального УГИБДД, возле дома №23 «Рено» сбил 32-летнего мужчину.
В результате пешехода с травмами доставили в больницу, но впоследствии потерпевший самовольно ушел из учреждения.
Причины аварии устанавливаются.
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