29 декабря 2016, 17:54Происшествия В Пензе пострадавший в ДТП пешеход сбежал из больницы В Пензе на ул. Клары Цеткин произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службе регионального УГИБДД, возле дома №23 «Рено» сбил 32-летнего мужчину.

В результате пешехода с травмами доставили в больницу, но впоследствии потерпевший самовольно ушел из учреждения.

Причины аварии устанавливаются.

Происшествия

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