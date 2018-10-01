В Пензе пострадавший от взрыва газа дом восстановят до 10 октября

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил в ближайшее время завершить работы по восстановлению целостности дома №27 на ул. Крупской, пострадавшего от взрыва газа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, он потребовал завершить работы до 10 октября.

«Нужно понимать ответственность перед людьми. Все ресурсы есть», - подчеркнул он.

Также на планерке чиновники обсудили исполнение программ «Безопасные и качественные дороги», «Формирование современной городской среды». В частности, глава горадминистрации поручил привлечь дополнительных рабочих к реконструкции набережной Суры, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Времени остается мало, погодные условия портятся, поэтому сейчас особенно важно контролировать процесс на местах. Важно следить за качеством работ», – сказал мэр.