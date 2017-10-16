В Пензе пострадавшая в ДТП отсудила деньги у дорожников

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16 октября 2017, 15:33Общество
Пензенский областной суд удовлетворил требования потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда с обслуживающей организации после аварии на скользкой дороге.
Согласно исковому заявлению, женщина за рулем автомобиля «Лада Калина», который принадлежит ее мужу, 1 января 2017 года ехала из поселка Шемышейка. На территории Лопатинского района машину начало шатать из стороны в сторону, в итоге авто съехало в кювет. При этом предупреждающих знаков о скользком покрытии не было.
В результате аварии потерпевшая получила травмы, женщине пришлось перенести несколько сложных операций, в настоящее время она проходит курс реабилитации.
«По факту ДТП было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Истцы считают, что дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие некачественного ухода за дорожным покрытием со стороны уполномоченной организации – ООО «Импульс», что повлияло на безопасность дорожного движения и повлекло причинение имущественного, физического и морального вреда потерпевшим», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Представитель ответчика в суде пояснил, что установка знака не требовалась, дорога была покрыта пескосоляной смесью, все мероприятия по устранению скользкости выполнены.
В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что требования истцов нужно удовлетворить.
«Из показаний свидетелей и протокола осмотра однозначно следует, что участок, на котором произошло ДТП, не был обработан пескосоляной смесью, на дороге присутствовала наледь, трудно определяемая визуально. Это свидетельствует о том, что при содержании данного участка дороги ответчиком не были исполнены требования по обеспечению безопасности дорожного движения», - добавили в пресс-службе.
По решению суда, ответчик обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда, а ее мужу – собственнику автомобиля – деньги за ремонт машины.
Не согласившись с решением, организация подала апелляционную жалобу, но она осталась без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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