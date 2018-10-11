В Пензе поставят пьесу к юбилею Максима Горького

Пензенцев приглашают на премьеру спектакля «Васса и другие» (16+), по пьесе одного из самых известных в мире русских писателей и мыслителей Максима Горького. Заключительные репетиции спектакля, средства на постановку которого выделил минкульт России, проходят в областном театре драмы.

В пронзительном монологе Васса Железнова - владелица пароходной компании, говорит о сложной судьбе. Неожиданный визит из-за рубежа невестки Рашель, которая желает забрать сына Николая - еще один удар. Внук - наследник большого состояния и последняя надежда Вассы, а потому отдавать его матери она не намерена.

Рашель разыскивает полиция. Свекровь угрожает выдать ее жандармам, видя в этом единственный выход - оставить у себя ребенка. Роль революционерки-эмигрантки Рашель исполняет актриса пензенского драматического театра Наталья Прокошкина.

«Тяжело поверить, что у тебя есть маленький ребенок, потому что в жизни пока у меня его нет. Ну, мы же актеры, должны все это фантазировать», - отметила актриса Наталья Прокошкина.

Семейную историю о предпринимательнице ХХ века пензенскому зрителю уже рассказывали. На сцене театра пьесу ставили в середине прошлого века. На этот раз над спектаклем работает московский кино- и театральный режиссер Ансар Халилуллин. Оригинальное название пьесы «Васса Железнова» было принято решение изменить на «Васса и другие».

«Васса Железновой в центре этой истории, она единственный человек, который тянет свое дело. Все остальные от нее чего-то хотят и требуют. Она должна решать и свои, и чужие проблемы», - рассказал режиссер.

«Если проследить, сколько театров взяли это произведение в постановку, вы удивитесь. Огромное количество театров, и не потому, что юбилей Горького, а потому, что пьеса очень актуальна. Такое впечатление, что она написана вчера», - подчеркнул художественный руководитель пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

Премьеру трагедии приурочили к 150-летнему юбилею автора пьесы - Максима Горького. Первый показ намечен на 17 октября. Еще два пройдут 20 и 30 октября.