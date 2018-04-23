В Пензе поставят благотворительный спектакль

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23 апреля 2018, 09:31Культура
В пензенском драмтеатре 31 мая состоится благотворительная постановка по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно» (12+).
В 2018 году событие совпадает со знаковым для пензенских театралов юбилеем - 225 лет назад, в 1793 году, в Пензе возник первый в России «Театр благородных любителей». Это была идея вице-губернатора Ивана Долгорукого, роли в спектаклях исполняла местная знать, а собранные средства шли на добрые дела.
Как сообщили организаторы, в постановке 2018 года, которую поддержал губернатор Иван Белозерцев, задействованы известные медиаперсоны – представители власти и бизнеса, журналисты, депутаты, общественные деятели. Режиссер постановки – Владимир Карпов.
«Очень знаково, что спектакль проходит в Год добровольца в России, а также в преддверии Международного дня защиты детей. Главный партнер спектакля - пензенское отделение Российского детского фонда, которое недавно отметило свое 30-летие. Поэтому все собранные средства мы направим на поддержку инклюзивного образования детей с расстройством аутистического спектра», - рассказала продюсер Марина Тарасова.
В 2013 году спектакль «До третьих петухов» (18+) собрал более 1 млн рублей, средства были направлены на реализацию благотворительной программы «Родник надежды» - долгосрочная помощь детским отделениям больниц Пензенской области. В 2014 году результатом благотворительной театральной постановки «Мертвые души» (12+) стала помощь фонду «Рука помощи бездомным животным». В 2015 средства от продажи билетов пошли на возведение архитектурно-скульптурного ансамбля писателю Александру Куприну в Наровчате, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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