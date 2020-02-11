В Пензе посреди проезжей части загорелась иномарка

11 февраля 2020, 11:03Происшествия
В центре Пензы вспыхнул моторный отсек у машины.
О происшествии на улице Володарского возле областного суда рассказал пользователь, опубликовав вечером 10 февраля пост в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На фото видно, как иномарка стоит в центре дороги с открытым капотом, из которого идет дым. Рядом столпились люди.
В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 17:27. На место выехала машина спецтехники и четыре человека личного состава.
«В результате выгорел моторный отсек Chevrolet Aveo», - сообщили сотрудники ведомства.
Автовладельцев предупреждают о необходимости следить за исправностью машин, иметь огнетушитель. Часто причинами возгорания техники являются неисправность проводки (может быть нарушена при установке автозапуска), утечка топлива, перегрев двигателя, повреждение аккумулятора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 февраля 2020, 14:03Холостякам пензенского зоопарка найдут вторую половинку
11 февраля 2020, 13:33Губернатор рассказал о герое Пензенского края Василии Кашенкове
11 февраля 2020, 13:02Для пензенцев в феврале пустят дополнительные поезда
11 февраля 2020, 12:34Пензячка вместо отдыха на Черном море попала в полицию
11 февраля 2020, 12:04Домовладение в Чаадаевке обчистила съемщица
11 февраля 2020, 11:34Никольчанку арестовали за неуплату алиментов
11 февраля 2020, 11:03В Пензе посреди проезжей части загорелась иномарка
11 февраля 2020, 10:33На Южной поляне не поделили дорогу два авто. ФОТО