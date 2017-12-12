12 декабря 2017, 19:15Общество В Пензе последствия прорыва на теплосети ликвидируют до 21.00 Очередное коммунальное происшествие в Пензе. С утра 12 декабря без тепла остались десятки жилых домов, школы, детские сады и больница в районе улицы Чкалова.

Теплоснабжение приостановлено для ликвидации последствий прорыва на тепловой магистрали. Как сообщает пресс-служба мэрии, утечку теплоносителя заметили в три часа ночи. На месте аварии работает тяжелая техника и десятки специалистов. В отношении теплоснабжающей организации «Т Плюс», в зоне ответственности которой находится аварийный участок, следственное управление следственного комитета России по Пензенской области начало доследственную проверку.

У разлома, напоминающего преддверие дантевского ада, окутанные облаками пара, грохотали экскаваторы, на дне глубокой траншеи, еле различимые сверху в белых клубах, суетились рабочие. Им предстоит вырезать часть аварийной магистрали и заменить прогнившие трубы новыми. Аварийный участок находится в зоне ответственности теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс».

В отношении организации следственным управлением следственного комитета по Пензенской области начата проверка. По словам заместителя главы города Юрия Ильина, работы на этом участке были запланированы уже давно, прорыв заставил коммунальщиков резко форсировать работы.

«Здесь отключение носит относительно плановый характер, потому, что утечка была выявлена достаточно давно. Велась планомерная подготовка к ее ликвидации организацией «Т Плюс». Ночью увеличилась подпитка в результате этого прорыва, который был диагностирован, и пришлось немного ускориться по ликвидации этой утечки», - сообщил заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин.

В результате отключения аварийного участка без тепла остались 67 жилых домов, три школы, два детских сада и одна больница. На месте аварии работают девять единиц техники и 20 специалистов. Работы, как заверил Юрий Ильин ведутся с опережением графика. По плану восстановление подачи тепла должно произойти до 21.00.

Общество

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