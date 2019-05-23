В Пензе Последний звонок прозвенит для 2000 выпускников школ

«В эти дни из школьных стен города Пензы выпускаются более двух тысяч учеников 11 классов. Мы уверены, что знания и навыки, которые вы получили, настойчивость и целеустремленность позволят уверенно пройти итоговые испытания, сделать правильный выбор на пути к успеху.

Для нас важно, чтобы вы реализовали свои способности и таланты, были востребованы обществом, становились достойными гражданами страны. За вами - будущее нашего города и всей России! Пусть у вас останется добрая память о своих учителях, вложивших в вас свои силы и душу. Спасибо мудрым наставникам за самоотверженный труд, терпение и заботу.

Особая благодарность - родителям, которые помогали вам взрослеть, поддерживали в любых начинаниях и стремлениях, учили преодолевать трудности и побеждать», - отмечается в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал выпускникам пензенских школ счастья, удачи, смелости, веры в себя, достижения целей и стремления всегда быть лучшими, пишет ИА «Пенза-Пресс».