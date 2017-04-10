10 апреля 2017, 10:02Общество В Пензе после жалобы жильцов УК взялась за уборку В Пензе жители дома №6 по ул. 9 Января пожаловались на свалку мусора у контейнерной площадки.

Обращение они оставили в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс». В доказательство своих слов они прикрепили снимки, на которых видны горы неубранного мусора.

На обращение поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. Он сообщил, что 5 апреля управляющая компания провела санитарную очистку территории. В качестве доказательства также была прислана серия снимков.

Общество

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Источник фотографии: http://penza-press.ru/ask