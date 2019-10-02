В Пензе после жалобы горожанина привели в порядок «звездное небо»

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02 октября 2019, 17:06Общество
В Пензе горожанка обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о том, что «звездное небо» на ул. Московской порвалось – провода местами свисают до земли.
Пензячка попросила привести его в порядок. Обращение редакция направила в администрацию Пензы, ведь именно ее службы контролируют вопросы благоустройства областного центра.
На жалобу уже поступил официальный ответ из мэрии. В нем говорится, что 27 сентября произвели ремонт нитей «звездного неба». Целостность полотна восстановили. В качестве доказательства к ответу приложили фото, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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