В Пензе после жалобы горожанина привели в порядок «звездное небо»

В Пензе горожанка обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы сообщить о том, что «звездное небо» на ул. Московской порвалось – провода местами свисают до земли.

Пензячка попросила привести его в порядок. Обращение редакция направила в администрацию Пензы, ведь именно ее службы контролируют вопросы благоустройства областного центра.

На жалобу уже поступил официальный ответ из мэрии. В нем говорится, что 27 сентября произвели ремонт нитей «звездного неба». Целостность полотна восстановили. В качестве доказательства к ответу приложили фото, пишет ИА «Пенза-Пресс».