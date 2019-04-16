В Пензе после смерти младшеклассницы несколько классов закрыли на карантин

В одной из пензенских семей произошла трагедия – погиб ребенок, предположительно, из-за вирусной инфекции. В связи с этим в школе, где она училась, на карантин закрыли несколько классов.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«С 1 по 6 класс в школе закрыли на карантин по ОРВИ. Данная мера будет действовать с 15 по 20 апреля. Все противоэпидемические мероприятия в данной школе были проведены, произведена обработка спецсредствами, как раз те классы, в которых были выявлены случаи вирусной инфекции, закрыли на карантин», - рассказали в ведомстве.

Точная причина смерти девочки пока не установлена. По факту ее смерти СКР проводит проверку.

Номер школы, где училась девочка, информагентство назвать не может, так как это приведет к раскрытию личности ребенка, что противоречит закону, пишет ИА «Пенза-Пресс».