В Пензе после смерти младшеклассницы несколько классов закрыли на карантин

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16 апреля 2019, 16:36Происшествия
В одной из пензенских семей произошла трагедия – погиб ребенок, предположительно, из-за вирусной инфекции. В связи с этим в школе, где она училась, на карантин закрыли несколько классов.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«С 1 по 6 класс в школе закрыли на карантин по ОРВИ. Данная мера будет действовать с 15 по 20 апреля. Все противоэпидемические мероприятия в данной школе были проведены, произведена обработка спецсредствами, как раз те классы, в которых были выявлены случаи вирусной инфекции, закрыли на карантин», - рассказали в ведомстве.
Точная причина смерти девочки пока не установлена. По факту ее смерти СКР проводит проверку.
Номер школы, где училась девочка, информагентство назвать не может, так как это приведет к раскрытию личности ребенка, что противоречит закону, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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